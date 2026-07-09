AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: Mehter Marşı'ndan bile rahatsız olanlar var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Muhalefete tepki gösteren Yayman, "Benim tek üzüldüğüm nokta Türkiye’nin bu büyük gücüne karşı muhalefetin ve bazı çevrelerin sergilediği tutumdur. Muhalefetin sefaletini görüyoruz. Mehter Marşı'ndan bile rahatsız olanlar var" ifadelerini kullandı.