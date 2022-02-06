06 Şubat 2022, Pazar
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Perde Arkası - Kanlı Ocak… Bakü katliamı…
Kanlı Ocak... Ermenistan'ın işgal etmek istediği Dağlık Karabağ topraklarını savunmak üzere Bakü'de sokağa çıkan Azerbaycanlılara yapılan o katliam.19 Ocak'ı 20'sine bağlayan o gece Sovyet tankları şehre girdi. Bir katliam gerçekleşti. Detaylar perde arkası haberimizde....