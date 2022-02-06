Perde Arkası - Kanlı Ocak… Bakü katliamı…

Kanlı Ocak... Ermenistan'ın işgal etmek istediği Dağlık Karabağ topraklarını savunmak üzere Bakü'de sokağa çıkan Azerbaycanlılara yapılan o katliam.19 Ocak'ı 20'sine bağlayan o gece Sovyet tankları şehre girdi. Bir katliam gerçekleşti. Detaylar perde arkası haberimizde....

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN