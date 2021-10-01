01 Ekim 2021, Cuma
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Perde Arkası - Joe Biden’ın “Orta Doğu Koordinatörü” Brett McGurk kim? Terörün perde arkasında kim var?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini yeniden net bir dille anlattı ve Joe Biden'ın Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk'e işaret etti. "Bu adam PKK/YPG'nin yönetmeni durumundadır. " diyen Başkan Erdoğan Suriye'de sahneye konulan oyunu bir kez daha uluslararası kamuoyuna açıkladı. Peki McGurk kim, Orta Doğu'da nasıl sahneye çıktı? Ayrıntılar perde arkası haberimizde.