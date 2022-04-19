19 Nisan 2022, Salı
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Paskalya tavşanı ABD Başkanı Joe Biden'ı böyle susturdu!
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki geleneksel Paskalya Yumurtası Yuvarlama etkinliğinde, Afganistan'la ilgili bir soruya yanıt verirken Paskalya Tavşanı maskotu tarafından susturulunca sosyal medyada eleştiri konusu oldu.