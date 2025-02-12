12 Şubat 2025, Çarşamba

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Paris’te Suriye konulu konferans! Ülkenin geleceği ele alınacak

Paris’te Suriye konulu konferans! Ülkenin geleceği ele alınacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.02.2025 15:54
Uluslararası toplum 13 Şubat'ta Paris'te Suriye konulu konferansta bir araya gelecek. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz temsil edecek. Üçüncüsü düzenlenecek olan konferansta Suriye'de istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.
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Paris’te Suriye konulu konferans! Ülkenin geleceği ele alınacak
Paris’te Suriye konulu konferans!
Paris’te Suriye konulu konferans!
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