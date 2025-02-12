Paris’te Suriye konulu konferans! Ülkenin geleceği ele alınacak

Uluslararası toplum 13 Şubat'ta Paris'te Suriye konulu konferansta bir araya gelecek. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz temsil edecek. Üçüncüsü düzenlenecek olan konferansta Suriye'de istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

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