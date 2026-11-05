Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarında tarihi hesap! 12 kalem değişiyor: Ocak ve temmuz için çifte zam formülü masada

Milyonlarca çalışan, emekli ve memurun gelirini etkileyecek yeni zam dönemi için geri sayım başladı. Asgari ücrette yüzde 28,4, yüzde 30 ve yüzde 33,7 olmak üzere üç formül öne çıkarken işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, rapor parası ve doğum ödeneği dahil 12 kalem yeniden hesaplanıyor. Emekli ve memur maaşlarında ise seyyanen zam ve refah payı seçenekleri gündemde. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber yayınında ocak ve temmuz aylarında iki ayrı kademeli artış yapılabileceğine dikkat çekerek masadaki formülleri anlattı. Doğum ve askerlik borçlanması yapacaklara ise 31 Aralık öncesi başvuru uyarısında bulundu.