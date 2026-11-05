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Kastamonu'da sağanak sonrası çay taştı! İş makinesi yükselen suların ortasında mahsur kaldı
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Kastamonu'da sağanak sonrası çay taştı! İş makinesi yükselen suların ortasında mahsur kaldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ezine Çayı'nın su seviyesi yükseldi. Çay üzerinde yapılması planlanan köprü için yürütülen sondaj çalışmalarında kullanılan iş makinesi, suyun yükselmesi sonucu çay yatağında mahsur kaldı. Bölgede yağışın ardından su seviyesinin artmasıyla birlikte iş makinesinin bulunduğu yerden çıkarılması için kurtarma çalışması başlatıldı.

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