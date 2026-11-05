Başkan Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: "Haksız kazanç sağlayan herkes hesap verecek"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki temaslarının ardından Türkiye'ye dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın gündemindeki başlıklardan biri de kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturması oldu. Fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, rüşvet, usulsüzlük ve suistimallerin tek tek ortaya çıkarıldığını belirtti. Devlet Denetleme Kurulunun incelemesinin sürdüğünü söyleyen Erdoğan, ödemelerin kamu kaynağı kullanılmadan yapılacağını vurguladı. Erdoğan, sermaye piyasalarını manipüle eden ve haksız kazanç sağlayan herkesin hesap vereceğini ifade etti. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Erdoğan'ın açıklamalarındaki dikkat çeken ayrıntıları canlı yayında değerlendirdi.