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Raporlu ilaçlarda yeni sistem: "Rapor sürecinde yeni reçeteye gerek olmayacak"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Raporlu ilaçlarda yeni sistem: "Rapor sürecinde yeni reçeteye gerek olmayacak"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yatak kapasitesi artırılan ve son teknolojiyle donatılan Bartın Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Törende sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak yeni uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Memişoğlu, raporlu ilaç kullanan vatandaşlar için önemli bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Memişoğlu, raporlu ilaçların yeniden reçete ettirilmesi için hastaneye gitme zorunluluğunun ortadan kalkacağını açıkladı.

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