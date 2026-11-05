İzmir'de 630 komandodan nefes kesen mücadele: 25 kiloluk teçhizatla zorlu parkur

Jandarma komandoların taktik beceri, fiziksel ve zihinsel dayanıklılıklarını ölçmek amacıyla İzmir'de bu yıl ikincisi düzenlenen Savaşçı Yarışması, nefes kesen mücadeleye sahne oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından 105 birlikten 630 personelin katıldığı organizasyonda komandolar, yaklaşık 25 kilogramlık teçhizatla engelleri aşıp yüksek nabız altında atış yapıyor. Dört ayrı parkurda gerçekleştirilen yarışma, 7 Kasım'a kadar sürecek.