ABD'deki seçim sonuçları İran politikasını değiştirecek mi? Trump'ın hamlesi merak konusu

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından siyasi dengeler değişti. Donald Trump'ın liderliğindeki Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetmesi, Beyaz Saray'ın İran politikasında değişiklik yaşanabileceği yönündeki değerlendirmeleri gündeme getirdi. Tahran cephesinde ise İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, ABD'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Seçim sonuçlarının Washington-Tahran ilişkilerine olası etkilerini ve İran'dan gelen son açıklamaları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.