05 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Pakistan'ın eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hayatını kaybetti

Pakistan'ın eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hayatını kaybetti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.02.2023 11:44
Son dakika haberi... Pakistan'ın eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref 79 yaşında hayatını kaybetti. Detayları Gazeteci Fakhar Ur Rahman anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pervez Müşerref hayatını kaybetti
Pervez Müşerref hayatını kaybetti
ABD ordusu Çin’in casus balonunu düşürdü!
ABD ordusu Çin’in casus balonunu düşürdü!
ABD ordusu Çin’in casus balonunu düşürdü!
ABD ordusu Çin’in casus balonunu düşürdü!
Almanya Maliye Bakanı’nın zor anları!
Almanya Maliye Bakanı’nın zor anları!
İngiltere’de grevler sürüyor
İngiltere'de grevler sürüyor
İtalya’da yeterli doktor bulunamıyor
İtalya'da yeterli doktor bulunamıyor
Nükleer silahların olduğu eyalette görüldü!
Nükleer silahların olduğu eyalette görüldü!
Eşi benzeri görülmemiş cinayet
Eşi benzeri görülmemiş cinayet
Fransa’da öğrenciler açlıkla mücadele ediyor
Fransa'da öğrenciler açlıkla mücadele ediyor
Norveç’te Kur’an-ı Kerim’e saldırı
Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırı
Görüntüler Avrupa’dan! Son 10 yılın en büyüğü
Görüntüler Avrupa'dan! Son 10 yılın en büyüğü
İsrail’de hayrete düşüren olay!
İsrail'de hayrete düşüren olay!
Daha Fazla Video Göster