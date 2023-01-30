30 Ocak 2023, Pazartesi
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Pakistan'da camide patlama: En az 70 kişi yaralandı, çok sayıda ölü var
Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camide bombalı saldırı düzenlendi. Namazı kılındığı yaşanan patlamada en az 70 kişi yaralandı, çok sayıda ölü var. Patlamanın şiddetiyle camide ağır hasar meydana geldi. O esnada namaz kılan birçok kişi enkaz altında kaldı. Yaralılar çevrede bulunanların araçlarıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik kordonuna aldı, bölgede acil durum ilan edildi.