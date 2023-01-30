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Pakistan'da camide patlama: En az 70 kişi yaralandı, çok sayıda ölü var

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Giriş: 30.01.2023 12:27
Güncelleme:30.01.2023 12:27
Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camide bombalı saldırı düzenlendi. Namazı kılındığı yaşanan patlamada en az 70 kişi yaralandı, çok sayıda ölü var. Patlamanın şiddetiyle camide ağır hasar meydana geldi. O esnada namaz kılan birçok kişi enkaz altında kaldı. Yaralılar çevrede bulunanların araçlarıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik kordonuna aldı, bölgede acil durum ilan edildi.
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