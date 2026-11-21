Oruç Reis Pakistan'da görevde: Türkiye'den enerjide kıtalararası hamle

Türkiye'nin enerjideki kıtalar arası arama rotası, Somali'nin ardından bu kez Pakistan'a uzandı. 19 günlük yolculuğun ardından Karaçi Limanı'na demirleyen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Pakistan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki ülke arasındaki iş birliğinin sahada somut bir boyuta taşındığını vurguladı.