09 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Önce kelepçe sonra maske! İtalya'da sert müdahale

Önce kelepçe sonra maske! İtalya'da sert müdahale

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.11.2020 08:46
Güncelleme:09.11.2020 09:21
İtalya'da maske takmamakta ısrarcı olan bir adama polis sert müdahale etti. Maske takmayan adam önce yere yatırıldı ardından kelepçe takıldı. Tutuklanan adam götürülmeden önce maskesi de polis memuru tarafından takıldı.

Yaka paça müdahale edip kelepçe taktılar. Maske takmayınca polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

İtalya'da bir adam yolda yürürken maske takmadığı için polis tarafından uyarıldı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen adam maske takmamakta ısrar edince neye uğradığını şaşırdı.

2 polis adamın kollarını bacaklarını tutarak yere yatırdı. Maskesiz adam polislere uzun süre direndi. Güçsüz düşen adam kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Polisler gözaltına aldıkları adama maske takmayı da ihmal etmedi.

Önce kelepçe sonra maske!
Önce kelepçe sonra maske!
Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe
Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe
Kırmızı ışıkta dehşet kamerada
Kırmızı ışıkta dehşet kamerada
Şuşa Ermenistan işgalinden kurtuldu
Şuşa Ermenistan işgalinden kurtuldu
Azerbaycan 900 yıllık kiliseyi restore etti
Azerbaycan 900 yıllık kiliseyi restore etti
Kambur balinaya yem oluyorlardı!
Kambur balinaya yem oluyorlardı!
Joe Biden'dan zafer konuşması
Joe Biden'dan zafer konuşması
ABD'yi önümüzdeki 4 yılda ne bekliyor?
ABD'yi önümüzdeki 4 yılda ne bekliyor?
10 yaşındaki 4 çocuk ve aileleri Fransız polisinin zulmünü anlattı
10 yaşındaki 4 çocuk ve aileleri Fransız polisinin zulmünü anlattı
İngiltere'de Biden yansımaları
İngiltere'de Biden yansımaları
New York Trump'ı gidişini kutluyor
New York Trump'ı gidişini kutluyor
Biden'ın yardımcısı Harris sonuçları yürüyüş yaparken öğrendi
Biden'ın yardımcısı Harris sonuçları yürüyüş yaparken öğrendi
Daha Fazla Video Göster