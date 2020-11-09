Önce kelepçe sonra maske! İtalya'da sert müdahale

İtalya'da maske takmamakta ısrarcı olan bir adama polis sert müdahale etti. Maske takmayan adam önce yere yatırıldı ardından kelepçe takıldı. Tutuklanan adam götürülmeden önce maskesi de polis memuru tarafından takıldı.

Yaka paça müdahale edip kelepçe taktılar. Maske takmayınca polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

İtalya'da bir adam yolda yürürken maske takmadığı için polis tarafından uyarıldı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen adam maske takmamakta ısrar edince neye uğradığını şaşırdı.

2 polis adamın kollarını bacaklarını tutarak yere yatırdı. Maskesiz adam polislere uzun süre direndi. Güçsüz düşen adam kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Polisler gözaltına aldıkları adama maske takmayı da ihmal etmedi.