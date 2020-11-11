11 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Nesli tükendi sanılırken sürüsü bulundu! Şaşkına çeviren olay

Nesli tükendi sanılırken sürüsü bulundu! Şaşkına çeviren olay

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.11.2020 11:48
Güncelleme:11.11.2020 12:36
Rusya'da nesli tükenmek üzere olan mors sürüsü bulundu. Rusya’nın kuzeyindeki Yamal Yarımadası’nda nesli tükenme tehlikesinde olan morsların bir arada bulunması bilim adamlarını şaşırttı.

Rusya'da nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşılan yaklaşık 3 bin morstan oluşan sürü bulundu.

Sürünün Rusya'nın kuzeyindeki Yamal Yarımadası'nda bulunması bilmadamlarını şaşırttı. Ülkenin Karadeniz kıyısında yer alan bölgede yaşayan ve buzulların erimesiyle nesli küçülen 3 bin morsun birada sosyalleştiği anlar bilimadamları tarafından görüntülendi. Görüntülerde morsların popülasyonunun arttırdığı dikkat çekiyor.

"BENZERSİZ AÇIK HAVA LABORATUVARI"
Rusya Bilim Akademisi'nde kıdemli bir Arktik araştırmacısı olan Aleksander Sokolov, "Bu uğrama noktasının tespiti benzersiz, Çünkü sürüde hem dişi hem erkek hem de farklı yaştan yavrular bulunuyor. Sokolov'un ayrıca buna 'benzersiz bir açık hava laboratuvarı' adını verdiği ve ekibinin bu sayede bir seferde binlerce morsu analiz etmesine olanağı bulduğunu söylediği belirtildi.

Nesli tükendi sanılıyordu!
Nesli tükendi sanılıyordu!
ABD'li gaziden Biden'a Sivilleri öldürttünüz
ABD'li gaziden Biden'a Sivilleri öldürttünüz
Covid-19 öldürme makinesi geliştirildi!
Covid-19 öldürme makinesi geliştirildi!
Pfizer ile ABD arasındaki koronavirüs aşısı anlaşmasının detayları açıklandı!
Pfizer ile ABD arasındaki koronavirüs aşısı anlaşmasının detayları açıklandı!
ABD'den Türkiye'ye ziyaret
ABD'den Türkiye'ye ziyaret
Kağıt gibi ezildi! Mucize kurtuluş
Kağıt gibi ezildi! Mucize kurtuluş
Kovid-19 salgını sona mı eriyor? Flaş gelişme
Kovid-19 salgını sona mı eriyor? Flaş gelişme
Kantinde skandal görüntü! Tencereye ayağını sokup...
Kantinde skandal görüntü! Tencereye ayağını sokup...
Ermeniler Paşinyan'ın yatak odasına kadar girdi
Ermeniler Paşinyan'ın yatak odasına kadar girdi
Milli kahraman Selçuk Bayraktar
"Milli kahraman Selçuk Bayraktar"
Azerbaycanlı minik Paşinyan'a seslendi
Azerbaycanlı minik Paşinyan'a seslendi
Coşkun Başbuğ'dan flaş Karabağ değerlendirmesi
Coşkun Başbuğ'dan flaş Karabağ değerlendirmesi
Daha Fazla Video Göster