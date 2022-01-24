NATO savaş gemilerini Akdeniz’e indirdi!

ATO Deniz Taarruz ve Destek Kuvveti Komutanlığına bağlı müttefik ülkelerin savaş gemileri ve ABD'nin 6. Filosu Akdeniz'de Neptune Strike 2022 tatbikatına başladı. NATO, Neptune Strike 2022 tatbikatının uzun süre önce planlandığını ve 4 Şubat'a kadar süreceğini bildirdi.