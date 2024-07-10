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NATO liderler zirvesi! Başkan Erdoğan ABD’de

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 19:34
Güncelleme:10.07.2024 19:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Washington şehrinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan zirve öncesi ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg tarafından karşılandı ve bir aile fotoğrafı çektirdiler.
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