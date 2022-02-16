NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten Rusya mesajı: Biz hazırız! Kuvvet kullanırsa...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ukrayna-Rusya gerilimine dair son durumu aktaran Stoltenberg, "NATO, Rusya'ya tehdit değil, diyaloğa hazırız." dedi. Öte yandan Stoltenberg, Ukrayna'da yaşanacak savaş durumuna ilişkin net mesaj verdi ve, "Rusya, kuvvet kullanırsa karşılık veririz" ifadelerine yer verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, "NATO, Rusya'ya tehdit değil, diyaloğa hazırız." dedi. Öte yandan Stoltenberg, Ukrayna'da yaşanacak savaş durumuna ilişkin net mesaj verdi ve, "Rusya, kuvvet kullanırsa karşılık veririz" ifadelerine yer verdi.

Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizi için, "Rusya'nın uçurumun eşiğinden dönmesi için çok geç değil" şeklinde konuştu.

Jens Stoltenberg, Rusya'nın Avrupa ülkelerinin savunma ilkelerine itiraz edip yanlış olduğunu ispatlamaya çalıştığını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna'ya saldırı sistemleri kurma planımız yok" açıklamasını yaptı.

Stoltenberg, Ukrayna sınırında Rus askeri yığınağı olacağını öngördüklerini ve bunun gerçekleştiğini belirtti.