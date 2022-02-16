16 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten Rusya mesajı: Biz hazırız! Kuvvet kullanırsa...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten Rusya mesajı: Biz hazırız! Kuvvet kullanırsa...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2022 19:29
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ukrayna-Rusya gerilimine dair son durumu aktaran Stoltenberg, "NATO, Rusya'ya tehdit değil, diyaloğa hazırız." dedi. Öte yandan Stoltenberg, Ukrayna'da yaşanacak savaş durumuna ilişkin net mesaj verdi ve, "Rusya, kuvvet kullanırsa karşılık veririz" ifadelerine yer verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, "NATO, Rusya'ya tehdit değil, diyaloğa hazırız." dedi. Öte yandan Stoltenberg, Ukrayna'da yaşanacak savaş durumuna ilişkin net mesaj verdi ve, "Rusya, kuvvet kullanırsa karşılık veririz" ifadelerine yer verdi.

Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizi için, "Rusya'nın uçurumun eşiğinden dönmesi için çok geç değil" şeklinde konuştu.

Jens Stoltenberg, Rusya'nın Avrupa ülkelerinin savunma ilkelerine itiraz edip yanlış olduğunu ispatlamaya çalıştığını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna'ya saldırı sistemleri kurma planımız yok" açıklamasını yaptı.

Stoltenberg, Ukrayna sınırında Rus askeri yığınağı olacağını öngördüklerini ve bunun gerçekleştiğini belirtti.

NATO’dan Rusya mesajı
NATO'dan Rusya mesajı
Rusya’ya meydan okudu!
Rusya'ya meydan okudu!
NATO’dan tedirgin eden açıklama
NATO'dan tedirgin eden açıklama
Rusya birlikleri çekiliyor mu?
Rusya birlikleri çekiliyor mu?
Atina savaşa mı hazırlanıyor?
Atina savaşa mı hazırlanıyor?
Otel yangınında can pazarı!
Otel yangınında can pazarı!
Ezip geçti! Dikkatsizliği hayatına...
Ezip geçti! Dikkatsizliği hayatına...
Ukrayna’da sokaklar hareketlendi
Ukrayna'da sokaklar hareketlendi
Gözler bugüne çevrilmişti! Her yere asıldı
Gözler bugüne çevrilmişti! Her yere asıldı
Bisiklet sürerken hayatının şokunu yaşadı
Bisiklet sürerken hayatının şokunu yaşadı
Biden’dan flaş açıklamalar
Biden'dan flaş açıklamalar
Rusya Ukrayna’yı işgale başlayacak mı?
Rusya Ukrayna'yı işgale başlayacak mı?
Daha Fazla Video Göster