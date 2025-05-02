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Musk hükümetten ayrılıyor mu? Trump’tan veda konuşması gibi teşekkür

Musk hükümetten ayrılıyor mu? Trump’tan “veda konuşması” gibi teşekkür

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 16:55
ABD'li ünlü iş insanı Elon Musk'ın hükümetteki görevinden ayrılacağına yönelik iddialar sürerken Trump'tan Musk'a veda konuşmasını andıran bir teşekkür geldi. Beyaz Saray'da Musk'ın da katıldığı bir toplantı düzenleyen Trump, "İstediğin kadar kalabilirsin, ancak arabalarına geri dönmek istiyorsun" dedi.
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Musk hükümetten ayrılıyor mu? Trump’tan veda konuşması gibi teşekkür
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