02 Mayıs 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Musk hükümetten ayrılıyor mu? Trump’tan “veda konuşması” gibi teşekkür
ABD'li ünlü iş insanı Elon Musk'ın hükümetteki görevinden ayrılacağına yönelik iddialar sürerken Trump'tan Musk'a veda konuşmasını andıran bir teşekkür geldi. Beyaz Saray'da Musk'ın da katıldığı bir toplantı düzenleyen Trump, "İstediğin kadar kalabilirsin, ancak arabalarına geri dönmek istiyorsun" dedi.