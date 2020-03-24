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24.03.2020

Mısır’da 2 general koronavirüsten öldü! Darbeci Sisi koronaya mı yakalandı?

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya alarma geçmişken darbeci Sisi yönetimi altındaki Mısır’dan önemli bir haber geldi. Uluslararası haber ajansları Mısır’da son 24 saatte 2 üst düzey generalin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölüm haberleri üzerine koronavirüsün yöneticiler arasında yayılmaya başladığı konuşuluyor. Ölen generallerden birisi ise Sisi’ye yakın bir isim olarak biliniyor. Darbeci Sisi’nin de virüse yakalanmış olabileceği belirtildi

VAKA SAYISI 327

Mısır'da korona nedeniyle bugüne kadar 14 kişi hayatını kaybetmiş, toplam vaka sayısı ise 327 olarak açıklanmıştı.

SİSİ'NİN İKİ GÜNDE İKİ KOMUTANI ÖLDÜ

Mısır'da, salgını kontrol çalışmaları sırasında koronavirüse yakalanan Tuğgeneral Şafi Abdülhalim Davud, hayatını kaybetti. Mısır'da dün de Tümgeneral Halid Şaltut'un koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle Sisi, iki günde üst düzey iki komutanını kaybetmiş oldu.

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