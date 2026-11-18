İstanbul'da fırtına alarmı! Lodos 80 kilometreye çıkacak, seferler iptal

İstanbul'da lodos alarmı verildi. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından megakentte rüzgarın hızının saatte 60 ila 80 kilometreye ulaşması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde etkisini artıracağı belirtilen lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İDO ve BUDO seferleri iptal edilirken Şehir Hatları bazı hatlarda güzergah değişikliğine gitti. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, kameraman Aydın Baytar'ın görüntüleri eşliğinde Beşiktaş'tan canlı yayına bağlanarak İstanbul'daki son durumu aktardı.