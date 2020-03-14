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Gazze, Mısır ve İsrail ile sınır kapılarını çift yönlü kapattı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2020
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GAZZE, 2 ÜLKE İLE SINIR KAPILARINI ÇİFT YÖNLÜ KAPATTI

Gazze koronavirüse karşı önlem olarak sınır kapılarını kapatma kararı aldı. Gazze'de Hamas'a bağlı hükümet, İsrail ve Mısır'la sınır kapılarının ��ift yönlü kapatılması kararı aldı.

Gazze'de Hamas'a bağlı hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında, İsrail ve Mısır'la sınır kapılarının çift yönlü kapatılması kararı aldı.

Hükümet Takip Komitesi Başkanı Muhammed Avad, düzenlediği basın toplantısında, virüse karşı alınan koruyucu önlemler çerçevesinde istisnai durumlar dışında Mısır ile Refah ve İsrail ile Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarının bir sonraki emre kadar kapatılmasına karar verildiğini söyledi.

Avad, alınan kararlar arasında ayrıca, eğitime verilen aranın mart sonuna kadar uzatılmasının ve 100 kişiyi aşacak toplantıların yasaklanmasının yer aldığını aktardı.

Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye ise Gazze'de şu ana kadar koronavirüs görülmediğini kaydetti.

Hayye, Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti.

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