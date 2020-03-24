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24.03.2020

İngiltere'de onaylanmamış korona test kitlerinden bir haftada 2.5 milyon pound vurgun

İngiltere’de doktorluk yapan Mark Ali isimli bir kişi, sağlık kuruluşu tarafından onaylanmamış test kitlerini, 3 katına bir fiyatla sattı. Bu satış sonucunda bir hafta içinde tam 2.5 milyon pound (19 milyon TL) kazandığı belirtilen Doktor Ali'ye Sağlık ve Sosyal Bakım Sekreteri Jonathan Ashworth'ten sert tepki geldi.

İngiltere'de yaşayan 56 yaşındaki Doktor Mark Ali'nin özel kliniğinde, kendilerine koronavirüs bulaşmasından kormuş insanlara 375 Pound karşılığında 6.600'den fazla koronavirüs test kiti sattığı iddia ediliyor. Doktor Ali'nin bu test kitlerini satarak tek bir haftada 2.5 milyon Pound komisyon aldığı belirtiliyor.

VURGUNCULUK

Doktor Mark Ali'nin Randox Laboratuvarı tarafından Kuzey İrlanda'da üretilen test kitlerini kendi kliniğinde sattığı iddia ediliyor. Bu laboratuvar, Doktor Ali'nin 375 Pound'a sattığı test kitlerini 120 Pound'dan satıyor. Bu arada testler henüz İngiltere Halk Sağlığı kuruluşu tarafından onaylanmış değil.

Bu iddialar üzerine açıklamalarda bulunan Sağlık ve Sosyal Bakım Sekreteri Jonathan Ashworth şu ifadeleri kullandı:

Bu eşi görülmemiş bir halk sağlığı krizi. İnsanlar böyle vurgunculuk yapan insanlardan tiksinecekler.

Doktor Mark Ali kendisine yöneltilen sorular üzerine ise yapmış olduğu işi reddederek, kârının 2.5 milyon sterlin olup olmadığını bilmediğini söyledi. Doktor Ali, "Toptan şekilde kit satma işinde değiliz. Yaptığımız şey hastalarımız için eksiksiz bir hizmet hazırlamak." ifadelerini kullandı.

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