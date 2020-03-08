Son dakika: İsrail, Mısır ile kara sınır kapısını kapattı
Son dakika haberi... Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs İsrail'i de teyakkuz haline geçirdi. Son dakika haberine göre; İsrail yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Mısır ile kara sınır kapısını kapattı. Ayrıca İsrail'de Çin, Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden dönen İsraillilere 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları talimatı verilmişti.
Son dakika haberine göre; İsrail yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Mısır ile kara sınır kapısını kapattı.
Ayrıca İsrail'de Çin, Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden dönen İsraillilere 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları talimatı verilmişti.
Detaylar geliyor...
İSRAİL'DE NETANYAHU'NUN EKİBİ İLE SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA "KORONAVİRÜS" GERGİNLİĞİ İDDİASI
İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesiyle ABD'nin bazı bölgelerinden dönen İsrail vatandaşlarının 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmalarına yönelik karar alma hazırlıkları üzerine, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ekibiyle bakanlık yetkilileri arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi.
Haaretz gazetesindeki haberde, İsrail Sağlık Bakanlığının, Kovid-19 nedeniyle ABD'nin Washington, New York ve California kentlerinden dönen İsraillilerin evlerinde iki hafta boyunca karantinada kalmaları talimatı vermeyi gözden geçirdiği öne sürüldü.
Haberde, bunun üzerine Netanyahu'nun ekibinin, ABD ve Başkan Donald Trump ile İsrail arasındaki ilişkileri zedeleyebileceği gerekçesiyle bakanlıktan niyetinden vazgeçmesini istediği iddiası yer aldı.
Haberde, Netanyahu'nun ekibinden gelen baskılar nedeniyle Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, plandan vazgeçtiği belirtildi.
25 KİŞİDE KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ
İsrail'de Çin, Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden dönen İsraillilere 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları talimatı verilmişti.
Söz konusu ülkelerden gelen yabancıların, İsrail'e girişi de yasaklanmıştı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'de çoğu İtalya'dan dönen 25 kişide Kovid-19 tespit edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Komşuda şiddetli deprem!
- Türk bayrağını yırtan alçak sınırda mülteci avına çıktı!
- Rusya’da alarm! Yeni tespitler yapıldı
- Başkan Erdoğan'ın kritik Brüksel ziyaretinde neler konuşulacak?
- Rusya’ya şok! Havada kıstırıldı
- Girişleri artık yasak! Salgınla mücadele için bu kararı aldılar
- İdlib’de ‘oyun içinde oyun’ mu?
- Afrin'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
- Miçotakis'ten skandal açıklama!
- Trump ve yardımcısına koronavirüs şoku!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadınlar Günü mesajları: En güzel 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
- 2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir?
- IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırdı?
- Coronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır?
- Afili Aşk yeni günü ne zaman? Afili Aşk 37. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Kanal D
- Ramazan ayı yaklaşıyor! 2020'de ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
- Hizmetçiler oyuncuları kimdir? Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? Hizmetçiler konusu nedir?
- Emekliye intibak müjdesi! 355 TL intibak zammı onaylandı! 2020 SSK SGK Bağkur intibak ödemesi ne zaman?
- Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan uyarı! Altın alınır mı, satılır mı? İşte 6 Mart anlık altın fiyatları
- Yüzbinler bekliyor... 27. Dönem POMEM şartları nelerdir? 2020 POMEM başvurusu ne zaman başlayacak?
- Hercai 35. bölüm tek parça izle! Reyyan üvey olduğunu öğreniyor!
- Beşiktaş Ankaragücü maçı canı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Ankaragücü maçı muhtemel 11'ler (video)