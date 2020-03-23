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İtalya'da kan donduran iddia: 60 yaş üstü korona hastaları tedavi dışı bırakıldı
İtalya'da görev yapan İsrailli bir doktor, koronadan dolayı ülkede yaşanan korkunç gerçeği açıkladı. Kısıtlı sayıda solunum cihazı bulunduğunu belirten doktor, 60 yaşın üstündeki hastaların tedavi dışında bırakıldığını kaydetti.
Giriş Tarihi: 23.03.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 12:23
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İtalya'da kan donduran iddia: 60 yaş üstü korona hastaları tedavi dışı bıraktı
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İtalya'da kan donduran iddia: 60 yaş üstü korona hastaları tedavi dışı bıraktı
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İtalya'da kan donduran iddia: 60 yaş üstü korona hastaları tedavi dışı bıraktı
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İtalya'da kan donduran iddia: 60 yaş üstü korona hastaları tedavi dışı bıraktı
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İtalya'da kan donduran iddia: 60 yaş üstü korona hastaları tedavi dışı bıraktı