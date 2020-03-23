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İtalya'da kan donduran iddia: 60 yaş üstü korona hastaları tedavi dışı bırakıldı

İtalya'da görev yapan İsrailli bir doktor, koronadan dolayı ülkede yaşanan korkunç gerçeği açıkladı. Kısıtlı sayıda solunum cihazı bulunduğunu belirten doktor, 60 yaşın üstündeki hastaların tedavi dışında bırakıldığını kaydetti.

Giriş Tarihi: 23.03.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 12:23
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İtalya'da kan donduran iddia: 60 yaş üstü korona hastaları tedavi dışı bıraktı
İtalya'da kan donduran iddia: 60 yaş üstü korona hastaları tedavi dışı bıraktı

Koronavirüs kaynaklı ölümlerde Çin'i geride bırakan İtalya'da her gün yüzlerce kişi hayatını kaybetmeye, binlerce hastaya ise tanı koyulmaya devam ediyor.

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İtalya'da kan donduran iddia: 60 yaş üstü korona hastaları tedavi dışı bıraktı
İtalya'da kan donduran iddia: 60 yaş üstü korona hastaları tedavi dışı bıraktı

İtalya'da görevli İsrailli doktor Gai Peleg, ülkede sınırlı sayıda solunum cihazı olduğu için 60 yaşın üstündekileri tedavi dışı bıraktıklarını söyledi.

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İtalya'da kan donduran iddia: 60 yaş üstü korona hastaları tedavi dışı bıraktı
İtalya'da kan donduran iddia: 60 yaş üstü korona hastaları tedavi dışı bıraktı

İsrail merkezli yayın yapan Keshet 12 televizyonuna konuşan Peleg, yalnızca 60 yaşın altındaki koronavirüs hastalarına solunum desteği verilebildiğini, sağlık çalışanlarının aldıkları talimatın bu yönde olduğunu belirtti.

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İtalya'da kan donduran iddia: 60 yaş üstü korona hastaları tedavi dışı bıraktı
İtalya'da kan donduran iddia: 60 yaş üstü korona hastaları tedavi dışı bıraktı

İsrail'in hâlihazırda binlerce solunum cihazı üretmekte olduğu aktarılan haberde, bu cihazların en erken mayıs ayının ortalarında İtalya'ya ulaşabileceği bilgisi paylaşıldı.

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İtalya'da kan donduran iddia: 60 yaş üstü korona hastaları tedavi dışı bıraktı
İtalya'da kan donduran iddia: 60 yaş üstü korona hastaları tedavi dışı bıraktı

İTALYA'DA SON DURUM

Öte yandan dün akşam saatlerinde İtalya'da son durum açıklandı. Ülkede yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 651 kişi artarak 5 bin 476'ya yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede bir ay önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin Roma'da düzenlediği basın toplantısında son bilgileri paylaştı.