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03.04.2020

Milli Dayanışma Kampanyası’na destek veren Della Miles Türkiye’ye övgü yağdırdı |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yurt dışından bağış yapan ABD'li şarkıcı Della Miles Türkiye'ye övgü yağdırdı. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan kampanyayı sonuna kadar desteklediğini söyleyen Miles, "Bu zor süreçte birlik olmanızı alkışlıyorum. " dedi.

ABD'li ünlü sanatçı Della Miles, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yardıma muhtaç aileler için başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek verdi.

Kampanya hakkında konuşan Miles, "'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası, işine ara vermesi gereken insanları destekleyen harika bir organizasyon. Bu zor süreçte ülke olarak birlik olmanızı alkışlıyorum. Bu kampanyayı sonuna kadar da her fırsatta destekliyorum" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİN" UYARISI

Miles, koronavirüs (Covid-19) ile ilgili nasıl bilgi edinilebileceği hakkında ise, "Koronavirüs hakkında söyleyebileceğim tek şey kendi hijyeninize dikkat edin. Sosyal mesafe kuralına uymak son derece önemli. Virüs nasıl bulaşıyor bu konudaki araştırmanızı yaptığınızdan emin olmaktır. Çünkü koronavirüsün tam olarak ne olduğu çok açık değil, tüm dünya bu soruna karşı çalışıyor" diye konuştu.

MILES'TAN EVDE KAL TÜRKİYE MESAJI

Tüm dünyadaki hükümetlerin ve bilim insanlarının koronavirüse yönelik uygun tedavi yöntemlerini bulmak için çok çalıştıklarını belirten Miles tüm dünyaya ve Türkiye'ye farklı dillerde "Evde kal" mesajı verdi.

TÜRKİYE'Yİ ÖVDÜ YAĞDIRDI

Türkiye'yi huzurlu, barışçıl ve yardımsever bir ülke olarak tanımlayan Miles Türkiye'nin harika bir ülke olduğunu da belirtti.

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