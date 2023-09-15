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Meksika'daki uzaylıların arkasındaki gerçek! Cesetlerde bulunan 2 madde bilim dünyasını ikiye ayırdı

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Giriş: 15.09.2023 14:25
Meksika Kongresi'nde ortaya koyulan 1000 yıllık 'uzaylı' cesetleri dünyanın gündeminde. Daily Mail, uzaylıların ardındanki gerçeği inceledi. Gazetenin iddiasına göre, Meksika'nın iddialarını yalanlayan bilim insanları söz konusu cesetlerin insan ve hayvan karışımı bir yapıdan meydana geldiğini söylüyor.
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