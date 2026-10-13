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Mekke Anlaşması ve Husi saldırıları: Dr. Necmettin Mutlu Türkiye'nin olası desteğini anlattı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mekke Anlaşması ve Husi saldırıları: Dr. Necmettin Mutlu Türkiye'nin olası desteğini anlattı

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları, Körfez ve Kızıldeniz'deki güvenlik risklerini yeniden gündeme taşıdı. A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, Riyad'ın hava savunma kapasitesindeki olası açıkları ve Mekke Anlaşması kapsamında Türkiye'nin üstlenebileceği teknik destek rolünü değerlendirdi. Mutlu, bölgesel gerilimin azaltılması için İran ile diplomatik temasların önemine de dikkat çekti.

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