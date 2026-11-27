Bakan Uraloğlu'ndan Bursa'ya hızlı tren müjdesi! Ankara ve İstanbul'a ulaşım 2 saat 15 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'da hızlı tren ve metro hatlarının test sürüşü programında konuştu. Projenin tamamlanmasıyla Bursa'dan Ankara ve İstanbul'a seyahat süresinin yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşeceğini açıklayan Uraloğlu, yıllık 30 milyon yolcu ve 60 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşılacağını, hızlı tren, metro, havalimanı ve Bandırma Limanı'nın entegre edileceğini belirtti.