Bakan Uraloğlu'ndan Bursa'ya hızlı tren müjdesi! Ankara ve İstanbul'a ulaşım 2 saat 15 dakikaya inecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'da hızlı tren ve metro hatlarının test sürüşü programında konuştu. Projenin tamamlanmasıyla Bursa'dan Ankara ve İstanbul'a seyahat süresinin yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşeceğini açıklayan Uraloğlu, yıllık 30 milyon yolcu ve 60 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşılacağını, hızlı tren, metro, havalimanı ve Bandırma Limanı'nın entegre edileceğini belirtti.
Doğukan HavuzEditör
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