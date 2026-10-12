Husilerden Suudi Arabistan'a 4 yeni saldırı: İki havalimanı ve iki petrol tesisi vuruldu

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı ile Aramco'ya ait Şeybah ve Tanacib enerji tesislerini hedef alan yeni saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırılarda füze ve insansız hava araçlarının kullanıldığını ileri sürdü. Suudi yetkililerin Riyad yakınlarında bir füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini bildirdiği aktarılırken saldırıların sonuçlarına ilişkin farklı açıklamalar gündeme geldi.