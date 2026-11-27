Beşiktaş'ın kalecisi Doğan Alemdar'dan Gürcistan dönüşü anlamlı mesaj: Tüm Türk milleti arkamızda durdu

Gürcistan deplasmanının ardından yurda dönüş yoluna geçen Beşiktaş'ın kalecisi Doğan Alemdar, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taraftarlara yönelik polis müdahalesi nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Alemdar, futbolun kardeşlik ve dostluk üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak "Tüm Türk milleti arkamızda durdu." sözleriyle destek veren herkese teşekkür etti.