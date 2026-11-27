Sarp Sınır Kapısı'nda siyah-beyazlı taraftarlara lokum ikramı: "İsrail'e helva, taraftara lokum"
Gürcistan'da oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşması öncesinde ve sırasında yaşanan gerginliğin ardından Türkiye'ye dönen siyah-beyazlı taraftarları Sarp Sınır Kapısı'nda AK Parti Artvin İl Başkan Yardımcısı Murat Balkaya karşıladı. Taraftarlara lokum ikram eden Balkaya, dağıtım sırasında "İsrail'e helva, taraftara lokum" sözleriyle gündeme geldi.
Doğukan HavuzEditör
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