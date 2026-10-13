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ABD'nin İran'a kara harekatı hazırlığında olduğu iddiası: Tahran'dan uyarı!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'nin İran'a kara harekatı hazırlığında olduğu iddiası: Tahran'dan uyarı!

ABD'nin İran'a yönelik yeni bir askeri harekat hazırlığında olduğu iddiaları gündemde. İran Devrim Muhafızları, Amerikan deniz piyadeleri ile hava ve deniz unsurlarının sevkiyatının olası bir amfibi operasyonla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. A Haber muhabiri Fakhur Rahman, İslamabad'dan yaptığı canlı bağlantıda askeri gözlemcilerin ABD'deki kasım seçimlerinin ardından ortaya çıkabilecek senaryolara ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

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