Mali’de kargo uçağı infilak etti! Patlama anı kamerada

Mali'de Sovyet yapımı bir kargo uçağı iniş yaptıktan saniyeler sonra infilak etti. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Yolcuların is Wagner güçleriyle ilişkili olduğu ileri sürüldü.

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