Malezya’da doğal gaz boru hattı patladı: 112 yaralı!

Malezya’nın Selangor eyaletine bağlı Putra Heights bölgesinde yerel saatle 08.10’da şiddetli patlama meydana geldi. Yerleşim alanlarına yakın bir bölgeden geçen doğal gaz boru hattındaki patlamanın ardından başlayan ve saatlerce süren yangın çevredeki ev ve araçlara sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgede yaşayanları tahliye çalışması başlatırken, ilk belirlemelere göre 112 kişinin yaralandığı ve 49 hanenin hasar gördüğü bildirildi. Selangor eyalet yetkilileri, Putra Heights Camisi'nin acil durum merkezi ilan edildiğini açıkladı.

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