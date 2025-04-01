01 Nisan 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Malezya'da doğal gaz boru hattı patladı: 112 yaralı!
Malezya’da doğal gaz boru hattı patladı: 112 yaralı!

Malezya'da doğal gaz boru hattı patladı: 112 yaralı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.04.2025 18:58
Malezya’nın Selangor eyaletine bağlı Putra Heights bölgesinde yerel saatle 08.10’da şiddetli patlama meydana geldi. Yerleşim alanlarına yakın bir bölgeden geçen doğal gaz boru hattındaki patlamanın ardından başlayan ve saatlerce süren yangın çevredeki ev ve araçlara sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgede yaşayanları tahliye çalışması başlatırken, ilk belirlemelere göre 112 kişinin yaralandığı ve 49 hanenin hasar gördüğü bildirildi. Selangor eyalet yetkilileri, Putra Heights Camisi'nin acil durum merkezi ilan edildiğini açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Malezya’da doğal gaz boru hattı patladı: 112 yaralı!
Malezya’da doğal gaz boru hattı patladı: 112 yaralı!
Malezya'da doğal gaz boru hattı patladı: 112 yaralı!
İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’ndaki yanardağda patlama!
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağda patlama!
Çin Tayvan’ı ablukaya aldı!
Çin Tayvan'ı ablukaya aldı!
Dünya Atlası Malezya! Güneydoğu Asya’nın incisi
Dünya Atlası Malezya! Güneydoğu Asya'nın incisi
Trump 3. dönem için Obama’yı rakip seçti
Trump 3. dönem için Obama’yı rakip seçti
Katliam mahallesi Tadamon’da çocuk sesleri
Katliam mahallesi Tadamon'da çocuk sesleri
Hamaney’den Trump’ın tehdidine yanıt!
Hamaney’den Trump’ın tehdidine yanıt!
İtalya’da AB merkezinde Rus İHA’sı alarmı!
İtalya’da AB merkezinde Rus İHA’sı alarmı!
Moldova 3 Rus diplomatı sınır dışı etti!
Moldova 3 Rus diplomatı sınır dışı etti!
2 seçmene birer milyon dolarlık çek
2 seçmene birer milyon dolarlık çek
Malezya’da doğalgaz boru patladı!
Malezya’da doğalgaz boru patladı!
İsrail Beyrut’un güneyini vurdu!
İsrail Beyrut’un güneyini vurdu!
Daha Fazla Video Göster