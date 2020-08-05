Lübnan’ı sarsan patlama! Beyrut’taki patlama kaza mı sabotaj mı?

Lübnan Kızılhaçı, başkent Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 100'e, yaralı sayısının 4 bine yükseldiğini duyurdu. Peki Lübnan'daki patlama kaza mı sabotaj mı? Lübnan ekonomisi patlamadan nasıl etkilenecek? “İsrail saldırdı” iddiası ne kadar doğru? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında patlama ile ilgili detayları anlattı. Yavuzaslan, “ölü sayısının artacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Lübnan Kızılhaçı, başkent Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 100'e, yaralı sayısının 4 bine yükseldiğini duyurdu.

Kızılhaç yetkililerinden Georges Kettaneh, Lübnan LBC televizyonunda yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki patlamada 100 can kaybı ve 4 bin yaralı olduğunu söyledi.

Patlama sonucu hâlâ enkaz altında kalanlar olduğunu belirten Kettaneh, Beyrut'taki hastanelerin kapasitesinin dolduğunu ifade etti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, daha önce, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısını 63 olarak açıklamış, yaralı sayısının da 3 bini geçtiğini aktarmıştı.

"ÖLÜ SAYISININ ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında patlama ile ilgili detayları anlattı. Yavuzaslan, "ölü sayısının artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Yavuzaslan, patlama ile ilgili kaza mı sabotaj mı iddialarına dair de açıklamalarda bulundu.

"BU BİR SALDIRI"



A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Abdullah Ağar, patlamayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Bu bir saldırı" ifadelerini kullandı.

PATLAYICILAR NEDEN BURADA?

O bölge havaalanı ve liman bölgesi ve Hizbullah'ın kontrolünde. Hizbullah'ın faaliyetleri dahilinde kullanılıyor olması ihtimaller dahilinde. Resmi açıklamalara göre buradaki patlayıcı Güney Afrika'ya gönderilecekti. Lübnan Cumhurbaşkanı tedbirsizlik olduğunu ve hesabının sorulacağını belirtti. O kadar büyük bir patlayıcının kentin merkezinde tutulması ya büyük bir ihmal ya da orada silah üretimi veya depolaması için kullanılan bir depo.

PATLAMA KAZA MI SABOTAJ MI?

Ama 2018 yılında Netanyahu'nun BMGK'da gösterdiği bir fotoğrafı hatırlatmak istiyorum. Lübnan'da silah üretimi yapıldığını ve burasının bu limanın hedefleri olduğunu belirtiyor. Zaman zaman İsrail'in bu bölgelerde bazı operasyonları var. Buradan da iddia İsrail'in ya yangını sabotajla çıkardığı ya da İsansız hava araçları ile buraya bir müdahalesi oldu. Bu bir iddia. Ama Lübnan'lı kaynaklar bunun bir kaza ve yangın olduğunu dile getiriyor. Ancak bu patlama bütün Ortadoğu'yu bütün jeopolitiği etkileyecektir.