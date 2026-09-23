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Fatma Şahin'den çarpıcı çıkış: ABD’de belediyecilik berbat!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fatma Şahin'den çarpıcı çıkış: ABD’de belediyecilik berbat!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler temasları ve COP31 hazırlıkları kapsamında bulunduğu New York'ta Türkevi'nin önünden A Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin yerel yönetim hizmetlerini ve yaşadığı ulaşım keşmekeşini sert sözlerle eleştiren Şahin, Amerika’nın belediyecilikte sınıfta kaldığını belirterek, kente Başkan Erdoğan'ın vizyonu ile Türkiye'nin '94 ruhu' belediyecilik anlayışının şart olduğunu vurguladı.

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