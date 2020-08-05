Abdullah Ağar'dan Lübnan Beyrut'taki palama ile ilgili flaş açıklama: Bu bir saldırı

Son dakika haberi... Lübnan Beyrut'ta çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği binlerce kişinin yaralandığı patlama ile ilgili tartışmalar sürüyor. Bu bir kaza mıydı sabotaj mı? "İsrail saldırdı" iddiası ne kadar doğru? A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Abdullah Ağar, patlamayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Bu bir saldırı" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Lübnan Beyrut'ta çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği binlerce kişinin yaralandığı patlama ile ilgili tartışmalar sürüyor. Bu bir kaza mıydı sabotaj mı? "İsrail saldırdı" iddiası ne kadar doğru? A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Abdullah Ağar, patlamayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Bu bir saldırı" ifadelerini kullandı.