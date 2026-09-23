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Başkan Erdoğan'dan İklim Zirvesi'nde kritik mesaj: 2035 iklim hedeflerine güçlü destek vermenizi bekliyoruz
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'dan İklim Zirvesi'nde kritik mesaj: 2035 iklim hedeflerine güçlü destek vermenizi bekliyoruz

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde dünyaya hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iklim kriziyle mücadelede Türkiye'nin kararlı vizyonunu ortaya koydu. 2026 yılında düzenlenecek COP31 Zirvesi'nin Antalya'da gerçekleştirileceğini müjdeleyen Başkan Erdoğan, sıfır atık, elektrifikasyon, finansman ve adil geçiş başlıklarında dünyaya çok kritik mesajlar vererek, küresel hedeflerin ekonomik gerçeklerle örtüşmesi gerektiğinin altını çizdi.

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