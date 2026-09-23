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Başkan Erdoğan New York'ta iş insanlarıyla buluştu! "Türkiye ekonomik şoklara karşı direnç kazanmış bir ülkedir"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan New York'ta iş insanlarıyla buluştu! "Türkiye ekonomik şoklara karşı direnç kazanmış bir ülkedir"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81’inci Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle Türkevi’nde bir araya geldi. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında ABD ile yakın dönemde enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırıldığını belirtti. Başkan Erdoğan Türkiye'nin sanayiide katma değeri artırmak için seçici politikalarını sürdürdüğünü ifade ederek "Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca dünyada ticaret koridorlarının yeniden çizildiğini vurgulayarak "Türkiye enerjide en güvenli koridor" ifadelerini kullandı.

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