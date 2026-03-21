Lübnan’da can pazarı: İsrail ateş çemberine aldığı coğrafyayı bombalıyor

Ortadoğu’da savaşın gölgesinde bir bayram yaşanırken, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları şiddetini artırarak devam ediyor. Başkent Beyrut başta olmak üzere Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi bombardımanlarla sarsılırken, can kaybı bin sınırını aşmış durumda. Yerinden edilen bir milyonu aşkın insan, fırtınalı ve yağışlı hava altında derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. A Haber ekibi, sıcak bölgedeki son durumu ve sahadaki dehşet anlarını yerinden aktarıyor.