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Libya'da sıcak dakikalar! Ordu emir bekliyor

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Giriş: 21.07.2020 22:26
Güncelleme:21.07.2020 22:37
Türkiye, Sirte ve Cufra'nın darbeci Hafter'den kurtarılması için diplomatik temaslara hız verirken Libya ordusu da cephedeki hazırlıklarını tamamladı. Sirte'ye yaklaşık yüz kilometre mesafedeki Weska'da konuşlanan askerler harekat emrini bekliyor.

Cephedeki hazırlıklar tamam askerler harekat emiri bekliyor.

Libya'da Sirte'ye operasyon an meselesi. Libya'da stratejik önemdeki Sirte ve Cufra için askeri hareketlilik en üst seviyede.

Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri operasyon için hazırlıkları büyük oranda tamamladı.

Sirte'nin batısına gönderilen 200 araçlık konvoyun ardından yeni sevkiyatlar gerçekleşti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Sirte'ye yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Weska'da bekleyen askerler operasyon emri bekliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri de Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne askeri eğitim ve danışmanlık hizmetini sürdürüyor.

Sirte operasyonuna destek vermek için Libya'ya askeri kargo uçakları ile bazı silah sistemleri sevk edildi

Diğer yandan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya'nın kabile liderleriyle toplantı yapmasının yankıları devam ediyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Sisi'nin Libya'daki kabileleri silahlandırma planını sert bir dille eleştirdi.

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