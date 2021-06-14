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Kuveyt'i kum fırtınası vurdu! Yollar böyle kapandı…

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Giriş: 14.06.2021 01:50
Kuveyt’i kum fırtınası vurdu. Kum fırtınası nedeni ile gökyüzü kumla kaplanırken, gündüz geceye döndü. Sürücüler ise trafikte zor anlar yaşarken, bazı araçlar kaza yaptı.

İş makineleri kumla kaplanan yolları açmak için çalışırken, Shuwaikh, Shuaiba ve Doha limanlarında deniz trafiği geçici olarak askıya alındı.

Polis, sürücüleri dikkatli olmaları ve sürekli farlarını açık tutmaları konusunda uyardı.

Solunum rahatsızlığı olan kişilerin ise fırtına geçene kadar dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

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