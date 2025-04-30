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Kuş seslerinin duyulabilirliği için ahşap akustik düzenek kuruldu

Kuş seslerinin duyulabilirliği için ahşap akustik düzenek kuruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Giriş: 30.04.2025 13:40
Doğu Avrupa’daki göçmen kuşlar için önemli bir durak olan Slovakya’nın Michalovce kenti yakınındaki Avescentrum Senne, bahar aylarında kuş gözlemcilerini ağırlıyor. Bölge, tatlı su ekosistemi sayesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yaparken, ziyaretçilerin kuş seslerini daha iyi duyabilmesi için 3 metre yüksekliğinde ve 5 metre derinliğinde ahşap bir amplifikatör yerleştirildi.
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Kuş seslerinin duyulabilirliği için ahşap akustik düzenek kuruldu
Kuş sesleri için kuruldu
Kuş sesleri için kuruldu
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