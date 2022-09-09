09 Eylül 2022, Cuma
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Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü dünya basınında! İşte az bilinen yönleriyle Kraliçe Elizabeth
Kraliçenin ölümüyle sarsılan İngiltere'ye dünyadan taziye yağarken uluslararası basın da gözünü Londra'ya çevirdi. 180 ülkede "son dakika" olarak servis edilen gelişme, küresel çapta bir numaralı gündem maddesi oldu. Az bilinen yönleriyle Kraliçe Elizabeth kimdi? İşte detaylar...