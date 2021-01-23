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Korsanların saldırdığı Türk gemisinin 4.kaptanı Furkan Yaren konuştu!

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Giriş: 23.01.2021 23:03
Güncelleme:23.01.2021 23:04
Son dakika haberi... İstanbul merkezli bir firmanın işletmesinde olan Liberya bayraklı Mozart isimli konteyner gemisi Gine Körfezi açıklarında korsanların saldırısına uğradı. Saldırıda 1 Azerbaycanlı denizci hayatını kaybederken, 15 kişi ise kaçırıldı. Gine Körfezi'nde korsanların saldırısına uğrayan Türk gemisinin 4. kaptanı Furkan Yaren kendisinin de ayağından yaralandığını belirtirken seyir cihazlarının kablolarını söktüğünü ve kör bir şekilde seyir yaptıklarını ifade etti.
Korsanların saldırdığı Türk Gemisinin 4.kaptanı Furkan Yaren konuştu!
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