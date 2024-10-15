Kore Yarımadası’nda tansiyon yüksek

Dünyanın gözü Orta Doğu'ya çevrilmişken Asya-Pasifik'te de tansiyon yükseliyor. Güney Kore, Kuzey Kore'nin iki ülkeyi birbirine bağlayan yolların bir kısmını patlattığını açıkladı. Ayrıntıları Pekin'de bulunan A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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