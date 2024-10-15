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Kore Yarımadası'nda tansiyon yüksek

Kore Yarımadası'nda tansiyon yüksek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 15.10.2024 13:22
Dünyanın gözü Orta Doğu'ya çevrilmişken Asya-Pasifik'te de tansiyon yükseliyor. Güney Kore, Kuzey Kore'nin iki ülkeyi birbirine bağlayan yolların bir kısmını patlattığını açıkladı. Ayrıntıları Pekin'de bulunan A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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