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Köpek balığı denizde yüzen turisti canlı canlı böyle yedi! Vahşet anları kamerada...

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Giriş: 08.06.2023 23:02
Mısır'ın turistik kenti Hurgada'da bir kişi köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Mısır yerel medyasında yer alan haberde, Hurgada'da Kızıldeniz'de denize giren Rus turistin köpek balığı saldırısı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Mısır Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu balığın türünün "Kaplan Köpek Balığı" olduğu bilgisine yer verildi. Açıklamada, köpek balığının olağandışı saldırganlık gösterdiği, geçmişte yaşanan köpek balığı saldırılarıyla da ilişkisi olabileceği kaydedildi.
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