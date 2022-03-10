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Kiev’deki insani koridordan canlı yayın

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Giriş: 10.03.2022 12:40
Son dakika haberi... Dünyanın gözü bugün Antalya'da gerçekleşecek olan zirvede olacak. Peki cephe hattında neler oluyor? Başkent Kiev'de neler yaşanıyor? Günlerdir bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son gelişmeleri Kiev'den aktardı. Kavasoğlu, "Yaklaşık 15 km’lik bir yol olmasına rağmen 1 – 1 buçuk saattir yoldayız her yerde barikatlar var. Şehir sokak savaşına hazırlanıyor." dedi.
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İnsani koridordan canlı yayın
İnsani koridordan canlı yayın
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