10 Mart 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kiev’deki insani koridordan canlı yayın
Son dakika haberi... Dünyanın gözü bugün Antalya'da gerçekleşecek olan zirvede olacak. Peki cephe hattında neler oluyor? Başkent Kiev'de neler yaşanıyor? Günlerdir bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son gelişmeleri Kiev'den aktardı. Kavasoğlu, "Yaklaşık 15 km’lik bir yol olmasına rağmen 1 – 1 buçuk saattir yoldayız her yerde barikatlar var. Şehir sokak savaşına hazırlanıyor." dedi.